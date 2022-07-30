Андрея Аршавина облили водой из системы поливки поля на «Газпром Арене»
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Бывший российский футболист и нынешний телевизионный эксперт Андрей Аршавин был облит системой поливки поля «Газпром Арены» перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
41-летний Аршавин закончил игровую карьеру в конце 2018 года в составе казахстанского «Кайрата». Нападающий является воспитанником «Зенита», в составе которого он выступал с 1998 по 2009, а также с мая 2012 по июль 2013 и с 2015 по 2016 год. Вместе с командой из Санкт-Петербурга Аршавин выиграл шесть трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы) и Суперкубок УЕФА.
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