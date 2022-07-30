«ПСЖ» планирует расстаться с защитником Тило Керером

Немецкий центральный защитник Тило Керер в скором времени может сменить клубную прописку. Французский «ПСЖ» не рассчитывает на игрока, поэтому он может уйти из клуба уже в это трансферное окно, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Николо Скира.



Также итальянский инсайдер добавил, что одним из претендентов на Керера является испанская «Севилья». По всей видимости, красно-белые рассматривают защитника в качестве замены ушедшего из клуба Жюля Кунде. Напомним, французский защитник вчера перешёл в «Барселону» за сумму около € 50 млн + € 5 млн бонусами.



Тило Керер является воспитанником немецкого «Шальке», за который футболист выступал три года, прежде чем перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. За прошлый сезон в парижском клубе защитник провёл 27 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.

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