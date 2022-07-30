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Нападающий Георгий Гонгадзе рассказал, в чём крутость «Факела»

Нападающий Георгий Гонгадзе рассказал, в чём крутость «Факела»
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Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе считает, что крутость воронежской команды заключается в семейной атмосфере в клубе.

«В чём крутость «Факела»? У нас семья. У нас большой и хороший коллектив, очень дружный. За счёт того, что все единомышленники, мы сплотились. Всё хорошо получается, понимаем друг друга в тренировочном процессе, тренерский штаб. Поэтому у нас всё хорошо», — сказал Гонгадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 июля, на «Центральном стадионе имени профсоюзов» (Воронеж) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречались местный «Факел» и московское «Динамо». На первую домашнюю игру воронежской команды в чемпионате России спустя 21 год пришли 19 258 болельщиков.

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