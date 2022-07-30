«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Cегодня, 30 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда сыграет с «Ахматом» (Грозный) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Стартовый свисток Артёма Любимова прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Миладинович, Юсупов, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Жоаозиньо.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Ильин.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Кадыров, Фольмер, Швец, Садулаев, Умаев, Конате, Агаларов.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Помогать ему будут Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR назначен Павел Шадыханов (Москва), его помощником — Николай Ерёмин (Москва).
- 30 июля 2022
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