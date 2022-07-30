Футболист «Факела» Гонгадзе — о Fan ID: без болельщиков мы будем чувствовать себя плохо

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе поделился мнением о введении системы Fan ID. Сегодня, 30 июля, «Факел» принимал «Динамо», встреча закончилась со счётом 3:3. На матче присутствовало около 20 000 зрителей. Со следующего матча в Воронеже будет использоваться система Fan ID.



«Не могу ничего говорить про Fan ID. Я хочу выразить слова благодарности нашим болельщикам. Они нас сегодня поддерживали. Хочется, чтобы так было каждый матч. Fan ID для болельщиков — это очень тяжело. А нам ещё тяжелее: без них мы будем чувствовать себя плохо. Хотелось бы, чтобы всегда такая атмосфера присутствовала, как с «Динамо», — сказал Гонгадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фанаты большинства российских клубов ранее сообщили о бойкоте матчей из-за Fan ID.