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«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив»: Клаудиньо удвоил преимущество хозяев на 75-й минуте

«Зенит» — «Локомотив»: Клаудиньо удвоил преимущество хозяев на 75-й минуте
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Сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играют местный «Зенит» и московский «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев.

Напомним, как развивались события в матче: на четвёртой минуте матча гости убежали в контратаку, которая закончилась двойным ударом Франсуа Камано. С первым ударом справился вратарь Даниил Одоевский, а после второго хавбеку Венделу пришлось спасать пустые ворота своей команды.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).

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