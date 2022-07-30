Главный тренер «Факела» объяснил, за счёт чего команда вернулась в игру в матче с «Динамо»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:3. По ходу матча воронежцы уступали 0:2, но сумели отыграться.
«В перерыве мы больше сделали упор на балансе игры. На эмоциях мы начали больше раскрываться, чуть-чуть тормозило поле, трава тормозила мяч. Сказали, чтобы плотнее отдавали передачи. Акцент в тактике был направлен на это. Плюс давление на защитников «Динамо», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.
После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте.
- 30 июля 2022
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