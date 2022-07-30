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«Зенит» — «Локомотив» 5:0, результат матча 3-го тура РПЛ 30 июля 2022 года

«Зенит» всухую разгромил «Локомотив» 5:0 и вышел на первое место в РПЛ
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Сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играли местный «Зенит» и московский «Локомотив». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:0.

На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев с передачи Зелимхана Бакаева забил третий мяч в ворота «Локомотива». В концовке матча за фол в штрафной площади прямую красную карточку получил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. Пенальти реализовал Бакаев — 4:0. На последних минутах Сергеев забил пятый мяч в ворота «Локомотива».

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервным судьёй был Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR был назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2022, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вендел – 63'   2:0 Клаудиньо – 76'   3:0 Сергеев – 80'   4:0 Бакаев – 90+1'   5:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Баринов – 90'
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