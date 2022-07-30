Зелимхан Бакаев забил первый мяч в официальных матчах за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев реализовал пенальти в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (5:0). Для 26-летнего футболиста это первый гол в официальных играх за команду из Санкт-Петербурга. Также Бакаев отметился результативной передачей на Ивана Сергеева.

Бакаев является воспитанником московского «Спартака». За красно-белых полузащитник в 105 матчах забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Соглашение Бакаева со «Спартаком» истекло 30 мая и не было продлено. Позднее Зелимхан подписал трёхлетний контракт с «Зенитом» в статусе свободного агента.

«Зенит», набравший семь очков в трёх матчах, промежуточно возглавил турнирную таблицу в чемпионате России. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Ахматом» (Грозный).