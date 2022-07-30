«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Александер-Арнольд открыл счёт

В эти минуты на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере проходит матч за Суперкубок Англии. Встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.



«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).



Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.