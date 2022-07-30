Сергей Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды над «Локомотивом» (5:0) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше. Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки. Всех с победой. Будем думать о следующем матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции. В следующем туре команда Сергея Семака отправится на выезд в Грозный, где сыграет с «Ахматом».