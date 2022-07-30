Баринов получил красную карточку в матче с «Зенитом» и пропустит следующую игру «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был удалён в концовке встречи 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Хавбек москвичей в концовке сфолил в собственной штрафной. В результате футболист получил прямую красную карточку, а «Зенит» заработал пенальти.



Теперь Баринов пропустит следующий матч «Локомотива». В 4-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром».



Что касается встречи «Зенита», то питерцы одержали победу в матче с «Локомотивом» со счётом 5:0.

На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев с передачи Зелимхана Бакаева забил третий мяч в ворота «Локомотива». В концовке матча за фол в штрафной площади прямую красную карточку получил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. Пенальти реализовал Бакаев — 4:0. На последних минутах Сергеев забил пятый мяч в ворота «Локомотива».