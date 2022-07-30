Семак объяснил, чего не хватило «Зениту» в первом тайме в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стиле игры команды в матче с «Локомотивом» (5:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать. Думаю, что защитники справились с этим компонентом игры. Но в целом ребята хорошо двигались сегодня. Старались играть активно и агрессивно.

В первом тайме играли неплохо. Немного не хватало общекомандной скорости. Но моменты хорошие были. Мы играли против хорошей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции. В следующем туре команда Семака сыграет с «Ахматом».