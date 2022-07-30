Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что доволен качеством игры нападающего Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что остался доволен качеством игры нападающих Матео Кассьерры и Ивана Сергеева в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (5:0). Российский форвард в этой встрече оформил дубль.

«Доволен игрой Кассьерры. Результатом и качеством его игры. И Ваня Сергеев тоже замечательно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервным судьёй был Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR был назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).