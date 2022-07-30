Семак рассказал, на какой позиции планирует использовать новичка команды Мантуана

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке команды — бразильском полузащитнике Густаво Мантуане.

«Мантуан много пропустил. Посмотрим его на разных позициях в атаке, плюс может сыграть в центре. Посмотрим. Нужно, чтобы он для начала вернулся в общую группу», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За бразильскую команду полузащитник в 42 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».



В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.