Александр Мостовой: какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвёл итог матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Питерцы разгромили соперника со счётом 5:0.



«Какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0. Ужас. О чём мы говорим? Всё продолжается. В первом тайме «Локо» попыжился. А во втором бразильцы разыграли несколько комбинаций, и у наших звёзд «Локомотива» закружилась голова, и они поплыли. Вообще ужас. Простые комбинации проходят.



Я смотрю на лица зенитовцев — они даже не вспотели. Вот уровень. Сегодня вышли семь или восемь иностранцев у «Зенита»: они играют в своё удовольствие. Во втором тайме «Зенит» просто уничтожил «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.