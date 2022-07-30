Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0

Александр Мостовой: какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвёл итог матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Питерцы разгромили соперника со счётом 5:0.

«Какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0. Ужас. О чём мы говорим? Всё продолжается. В первом тайме «Локо» попыжился. А во втором бразильцы разыграли несколько комбинаций, и у наших звёзд «Локомотива» закружилась голова, и они поплыли. Вообще ужас. Простые комбинации проходят.

Я смотрю на лица зенитовцев — они даже не вспотели. Вот уровень. Сегодня вышли семь или восемь иностранцев у «Зенита»: они играют в своё удовольствие. Во втором тайме «Зенит» просто уничтожил «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
«Зенит» всухую разгромил «Локомотив» 5:0 и вышел на первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022