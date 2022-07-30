Александр Мостовой: какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвёл итог матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Питерцы разгромили соперника со счётом 5:0.
«Какая боль, какая боль: «Зенит» — «Локомотив» — 5:0. Ужас. О чём мы говорим? Всё продолжается. В первом тайме «Локо» попыжился. А во втором бразильцы разыграли несколько комбинаций, и у наших звёзд «Локомотива» закружилась голова, и они поплыли. Вообще ужас. Простые комбинации проходят.
Я смотрю на лица зенитовцев — они даже не вспотели. Вот уровень. Сегодня вышли семь или восемь иностранцев у «Зенита»: они играют в своё удовольствие. Во втором тайме «Зенит» просто уничтожил «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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