Семак — о Бакаеве: у нас здоровая конкуренция. Те, кто вышел, не дали в себе усомниться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева в матче 3-го тура РПЛ с «Локомотивом». Он вышел на замену, сделал результативную передачу и забил сам. Бакаев впервые отличился за свою новую команду.



«Зелимхан вышел сегодня прекрасно. Это отличная заявка на попадание в стартовый состав. Пенальти? Все знали, что он хорошо исполняет одиннадцатиметровые. По ходу матча ребята решили, что бить будет он. Это говорит о командном духе.



Чистяков? Он пропустил неделю. Сейчас будет набирать форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Бакаев перешёл в «Зенит» перед началом нынешнего сезона. Ранее футболист выступал за «Спартак».