Циннбауэр: третий гол «Локомотив» пропустил в меньшинстве — нам не дали сделать замену

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр считает, что третий гол в ворота его команды в матче с «Зенитом» (0:5) был забит после того, как железнодорожникам не дали произвести замену.

«Потом мы хотели произвести замену, но нам это не позволили сделать. В меньшинстве мы пропускаем третий гол, счёт 0:3.



Хотели броситься вперед, но это сложно сделать против «Зенита». Наш футбол стал более спокойный. И следствием этого явились последующие голы.



«Зенит» заслужил победу, но счёт на табло слишком высок. Он не соответствует нашему выступлению на поле.

Главный судья после игры сказал, что не видел момента с заменами. У него должна была быть подсказка с бровки. Мы видим, что наш игрок унесён с поля. И мы первые дали знак, чтобы замена была произведена. Раньше, чем «Зенит».



Наше цифровое табло было в полной готовности, «Зенит» тоже готовил замену. Потом начались какие-то манипуляции, игроки «Зенита» вышли на поле, а нам в праве замениться было отказано. Это то, что я видел со скамейки», — приводит слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.