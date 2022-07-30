Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино»
Поделиться
Владельцы «Торино» продолжают переговоры с «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в стан «быков». Итальянские клубы провели позитивную встречу и в скором времени смогут договориться о финальных деталях сделки, сообщает издание TuttoMercatoWeb.
В данный момент команды стремятся к возможной годичной аренде с последующей суммой выкупа в размере € 12 млн. Будет ли эта опция обязательной, в данный момент не уточняется.
Полузащитник Алексей Миранчук в прошлом сезоне Серии А провёл за «Аталанту» 19 встреч, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач. В качестве потенциальной замены россиянину итальянский клуб рассматривает вингера немецкого «РБ Лейпциг» Адемола Лукмана.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:22
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:52
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:43
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:07
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
Партнерский контент