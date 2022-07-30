Главный тренер «Локомотива»: мы играли не так, как хотели, а как позволял «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромное поражение команды от «Зенита» (0:5) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Признаю, что сегодня нам пришлось тяжело. Это не то, как мы играли, а как позволял играть соперник. Получилось так, как получилось.



Выводы должны быть сделаны, мы должны совершенствовать нашу игру в нападении. И превращать это в голы. Понимали, что у нас не будет много шансов, и работать над их реализацией надо», — приводит слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции. В следующем туре команда Циннбауэра сыграет с «Краснодаром» в гостях.