Видеообзор победы «Зенита» 5:0 над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играли местный «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:0.
На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев с передачи Зелимхана Бакаева забил третий мяч в ворота «Локомотива». В концовке матча за фол в штрафной площади прямую красную карточку получил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. Пенальти реализовал Бакаев — 4:0. На последних минутах Сергеев забил пятый мяч в ворота «Локомотива».
«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогали ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Демешко (Химки). Резервным судьёй был Алексей Амелин (Тула). Арбитром VAR был назначен Павел Кукуян (Сочи), ассистентом VAR — Алексей Стипиди (Краснодар).
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