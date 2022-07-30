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Циннбауэр: уход Бека-Бека неприятен для «Локомотива». Цена € 12 млн говорит о его качестве

Циннбауэр: уход Бека-Бека неприятен для «Локомотива». Цена € 12 млн говорит о его качестве
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал уход из команды полузащитника Алексиса Бека-Бека. Он в ближайшее время должен перейти в «Ниццу».

«Вы видите то, что происходит. Кого-то мы теряем из-за травм, кто-то уходит. Ситуация остается непростой во всех отношениях. Но сейчас мы должны проанализировать игру и оставить её в прошлом. Оставить силы и готовиться к следующей игре.

Нам предстоит важнейшая игра, где мы обязаны брать очки. Важно вернуть команде уверенность. Эта игра получилась не такой удачной, как первые две. Нужно забыть то, что произошло после 64-й минуты.

Будем следить за ситуацией с Ненаховым. Надеюсь, у него ничего страшного. У Фассона более продолжительная травма.

Уход Бека-Бека тоже неприятен. А его цена в 12 миллионов говорит о качестве игрока. Такая сумма озвучивается, я в переговорах не участвовал», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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