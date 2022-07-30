Сенников: «Локомотив» не заслужил разгрома от «Зенита». Счёт 5:0 — не по игре

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о разгромном поражении команды от «Зенита» (0:5) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Счёт 5:0, наверное, не по игре. Концовка провальная у «Локомотива» повлияла на разгром. Какие-то эпизоды не доигрывали. Просто расстроились, что не удалось удержать ничью. В целом 60 минут «Локомотив» хорошо выглядел. «Локомотив» сдерживал атаки, имел моменты, но не забил. Только поменяли Карпукаса – и сразу же первый гол. Я считаю, что связка Баринов-Карпукас очень здорово помогает обороне. Вместо Керка и Камано вышли Раконьяц и Игнатьев, которые пока не готовы.



У «Локомотива» нет скамейки. Силы у неё нет, игроки, которые вышли, не усилили команду, а только ослабили её. Два первых мяча «Зенита» были хорошие — разыграны здорово. Потом третий мяч, когда Изидор оказался в обороне, и какая-то неразбериха с заменами. И последние мячи очень обидные. Вот эти три мяча «Локомотив» мог не пропускать. Счёт был бы тогда очень достойный. «Локомотив» не заслуживал такого разгрома», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.