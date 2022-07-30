Клаудиньо объяснил, почему «Зенит» не смог забить в первом тайме матча с «Локомотивом»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, ставший лучший игроком матча с «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ), высказался о победе в игре.
«В действительности в первом тайме у нас было достаточно моментов, мы могли забить один, два или более мячей. Но и вратарь хорошо играл, и у нас не совсем всё получалось. А в перерыве мы просто внимательно выслушали главного тренера и во втором тайме сделали всё, о чём он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько. Очень счастливы и рады!» — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 25-летний Клаудиньо в четырёх матчах забил гол и отдал три результативные передачи. На днях бразильский полузащитник продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.
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