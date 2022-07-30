Спортдир «Факела» поделился эмоциями от атмосферы на первом домашнем матче команды в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил атмосферу на первом домашнем матче команды в новом сезоне. Сегодня, 30 июля, «Факел» принимал в Воронеже московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:3. Матч посетили около 20 000 зрителей. Со следующего матча в Воронеже будет требоваться Fan ID.



«Всё супер! Обстановка супер! Город, область — всем большое спасибо. Спасибо губернатору. Всем причастным к этой истории. Всё очень здорово!» — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.