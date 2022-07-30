Аршавин — о поражении «Локомотива» 0:5: позитивно оцениваю их игру

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Локомотива» в матче с петербуржцами (0:5) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне. Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита», игрокам железнодорожников стало труднее, они устали. Ну, а «Зенит» вцепился мёртвой хваткой и до конца довёл счёт. На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в трёх стартовых матчах чемпионата России – 2022/2023 «Локомотив» набрал два очка и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре московская команда сыграет с «Краснодаром» в гостях.