Спортдир «Факела» — о Fan ID: обидно и жаль, что фанаты не будут ходить — они 12-й игрок

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал начало работы системы Fan ID на стадионе в Воронеже. Сегодня, 30 июля, на матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:3) на стадионе «Факела» присутствовало около 20 000 человек. В дальнейшем фанаты воронежского клуба намереваются бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.



«Что касается бойкота наших фанатов, я к этому никак не отношусь, так как я не фанат. Мне обидно и жаль, что фанаты не будут ходить. Потому что они наш 12-й игрок, как и весь стадион. Но, это точно не моя история», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.