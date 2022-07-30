Экс-защитник «Факела»: у команды есть яйца! Никому не будет просто

Бывший защитник воронежского «Факела» Наим Шарифи прокомментировал игру команды в матче с московским «Динамо» (3:3) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Видно, что «Факел» ещё робко играет, немного не хватает мастерства, но за счёт работоспособности и самоотдачи они вытащили матч. Скорости в первом тайме были нереальные. Не знаю, насколько хватит команды, потому что тяжело каждый матч играть на таких скоростях. Матч получился шикарным, а для зрителей вообще топ. «Динамо» было очень тяжело. У «Факела» есть яйца! Никому не будет просто с этой командой», — приводит слова Шарифи «Матч ТВ».

«Факел» вернулся в высший российский дивизион спустя 21 год. В первых двух турах воронежская команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступила «Ахмату» (1:2).