Радченко объяснил, за счёт чего «Зенит» одержал крупную победу над «Локо» со счётом 5:0

Бывший форвард сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал победу «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ. Питерцы разгромили «Локомотив» со счётом 5:0.
«Понятно, что «Локомотив» выбрал играть вторым номером, действовать на контратаках. В первом тайме у них был очень хороший момент, когда могли забить. «Зенит» выглядел предпочтельнее на протяжении всего матча. Если говорить о крупном счёте, во втором тайме было видно, что «Локомотив» физически подсел, появились зоны и пространство. «Зенит» этим воспользовался и забил гол. После этого стало понятно, что матч уже решён», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Локомотив» с двумя очками остался на 12-й позиции.
- 30 июля 2022
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