Тен Хаг подтвердил, что Роналду сыграет в матче «Манчестер Юнайтед» с «Райо Вальекано»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что форвард команды Криштиану Роналду примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано», который будет проходить завтра, 31 июля. Ранее Роналду в соцсетях сообщил, что выйдет на поле. Этот матч станет для него первым во время предсезонной подготовки. Он лишь недавно присоединился к команде, его отсутствие объяснялось семейными причинами.
«Завтра он будет в составе. Посмотрим, сколько он сможет сыграть. Те футболисты, которые играли с «Атлетико» с начала встречи, завтра не сыграют. Поэтому наш стартовый состав будет другим. Но те футболисты, которые выходили на замену, завтра могут начать встречу с первых минут», — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.
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