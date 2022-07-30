Талалаев заявил о готовности поехать на ЭСК, его удалили в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал удаление в матче 3-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась победой южан со счётом 2:1, Талалаев был удалён в концовке первого тайма.
«Никакого конфликта с арбитрами не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам. Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте».
Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом. Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все спорные моменты, и я поеду на ЭСК», — сказал главный тренер «Ахмата» в эфире «Матч Премьер».
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