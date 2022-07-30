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Игонин считает, что «Локо» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом». Команда проиграла 0:5

Игонин считает, что «Локо» хорошо подготовился к матчу с «Зенитом». Команда проиграла 0:5
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые принимали «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу «Зенита».

«Локо» очень хорошо подготовился к этому матчу и физически, и тактически. Были возможности забить гол в начале игры. Нельзя сказать, что лёгкая победа для «Зенита». Только когда второй гол забили, стало более или менее спокойно за результат. Было понятно, что сейчас «Локо» придётся рисковать, делать замены и играть в другую тактику, что было на руку «Зениту».

«Зенит» продолжает играть в свой футбол. Он достаточно агрессивно атакует, контрпрессингует. Касательно контрпрессинга, мне видится, что от игры к игре «Зенит» прибавляет. Однако что касается позиционной обороны, мы видим, что у «Локо» получались и передачи с фланга, и были опасные моменты. Над этим компонентом надо ещё работать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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