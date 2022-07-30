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«Отец учил, что не нужно, уходя, закрывать дверь задницей». Салихамиджич — Левандовскому

«Отец учил, что не нужно, уходя, закрывать дверь задницей». Салихамиджич — Левандовскому
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на высказывания бывшего нападающего команды Роберта Левандовского, который перешёл в «Барселону».

«Это то, что «Бавария» не приемлет. Я не понимаю его. Мой отец учил меня, что, уходя, никогда не нужно закрывать дверь задницей. Роберт на пути к тому, чтобы сделать это», — приводит слова Салихамиджича Bild.

Ранее 33-летний Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из команды, за которую он выступал с 2014 по 2022 год. Конфликт между двумя сторонами обострился по окончании прошлого сезона, когда Роберт стал публично заявлять, что хочет покинуть мюнхенскую команду.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:

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