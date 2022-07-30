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Гол Мане помог «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии

Гол Мане помог «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии
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В Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» завершился матч за Суперкубок Германии. Первый трофей сезона оспорили «РБ Лейпциг» и «Бавария». Матч завершился победой мюнхенцев со счётом 5:3.

На 14-й минуте Джамал Мусиала открыл счёт. На 31-й минуте Садио Мане, перебравшийся в «Баварию» из «Ливерпуля», удвоил преимущество мюнхенцев. А в самой концовке первого тайма отличился защитник «Баварии» Бенжамен Павар.

Во втором тайме Марцель Хальстенберг отыграл один мяч, но вскоре Серж Гнабри вновь сделал преимущество «Баварии» солидным. На 77-й минуте Кристофер Нкунку с пенальти сократил отставание в счёте, а в концовке Дани Ольмо забил третий мяч, но отыграться футболистам из Лейпцига не удалось. Более того, на восьмой добавленной минуте Лерой Зане в контратаке поставил точку.

Суперкубок Германии. Финал
30 июля 2022, суббота. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'   0:2 Мане – 31'   0:3 Павар – 45'   1:3 Хальстенберг – 59'   1:4 Гнабри – 65'   2:4 Нкунку – 77' (пен)   3:4 Ольмо – 89'   3:5 Зане – 90+8'
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