Гол Мане помог «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии

В Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» завершился матч за Суперкубок Германии. Первый трофей сезона оспорили «РБ Лейпциг» и «Бавария». Матч завершился победой мюнхенцев со счётом 5:3.



На 14-й минуте Джамал Мусиала открыл счёт. На 31-й минуте Садио Мане, перебравшийся в «Баварию» из «Ливерпуля», удвоил преимущество мюнхенцев. А в самой концовке первого тайма отличился защитник «Баварии» Бенжамен Павар.



Во втором тайме Марцель Хальстенберг отыграл один мяч, но вскоре Серж Гнабри вновь сделал преимущество «Баварии» солидным. На 77-й минуте Кристофер Нкунку с пенальти сократил отставание в счёте, а в концовке Дани Ольмо забил третий мяч, но отыграться футболистам из Лейпцига не удалось. Более того, на восьмой добавленной минуте Лерой Зане в контратаке поставил точку.