«Барселона» объявила о продаже защитника Мингесы в «Сельту»

«Барселона» и «Сельта» договорились о трансфере защитника Оскара Мингесы. 23-летнему футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.

Мингеса — воспитанник «Барселоны». В 66 матчах за основную команду сине-гранатовых защитник забил два гола и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом Оскар выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, однако не входил в планы нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави.

По данным Transfermarkt, Мингеса подпишет с «Сельтой» контракт на четыре года. Трансфер бывшего защитника молодёжных сборных Испании обошёлся клубу из Виго в € 3 млн.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: