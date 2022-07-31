Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1).

Мне понравилась игра, но большинство матчей с ними получаются увлекательными. «Ливерпуль» не всегда побеждает, но сами матчи интересные. Доволен теми, кто вышел в стартовом составе, теми, кто вышел со скамейки запасных и внёс свой вклад.

Нуньес? Мы создавали для него хорошие моменты. Он неплохо пользовался свободным пространством и отлично завершал атаки», — приводит слова Клоппа BBC.

Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.