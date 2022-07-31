Гришин: игра «Локомотива» во втором тайме с «Зенитом» — это безобразие

Бывший футболист «Локомотива» Александр Гришин высказался о матче 3-го тура РПЛ. «Локомотив» в гостях уступил «Зениту» со счётом 0:5. По мнению эксперта, у сине-бело-голубых в РПЛ так не будет конкурентов.
«Первый тайм был более-менее равным. «Локомотив» пытался что-то организовать в обороне. В конце второго тайма играли как будто две команды из разных лиг. Так безвольно проигрывать непозволительно, даже если матч проходит на стадионе соперника. Игра железнодорожников во второй половине встречи — это безобразие.
Может ли кто-то обыграть «Зенит»? Может. ЦСКА, например. Армейцы способны что-то противопоставить «Зениту». У них между собой игра через два тура. Но петербуржцы на голову сильнее всех в РПЛ. Можно уже «Зениту» отдавать золотые медали. По этой игре было видно, что сине-бело-голубые своего не упустят», — цитирует Гришина «РБ Спорт».
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