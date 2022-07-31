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Баринов прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом»

Баринов прокомментировал своё удаление в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не рассчитывал на красную карточку в концовке матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист московского клуба был удалён за откровенный фол в своей штрафной.

«Красная карточка? Я рассчитывал на жёлтую. Это футбол, это правила… Ничего не поделаешь. Намеренно ли я шёл на фол? Мне ничего не оставалось делать», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 5:0. Питерцы возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав семь очков в трёх встречах. «Локомотив» находится с двумя очками на 13-м месте.

Баринов из-за удаления теперь не сможет принять участие в следующем матче москвичей. В 4-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром».

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