Томас Мюллер установил рекорд Суперкубков Германии, сыграв в матче в 12-й раз

Форвард «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии. Он принял участие в матче уже в 12-й раз. Накануне, 30 июля, «Бавария» в матче за трофей обыграла «РБ Лейпциг» со счётом 5:3. Мюллер вышел в стартовом составе.
На 14-й минуте Джамал Мусиала открыл счёт. На 31-й минуте Садио Мане, перебравшийся в «Баварию» из «Ливерпуля», удвоил преимущество мюнхенцев. А в самой концовке первого тайма отличился защитник «Баварии» Бенжамен Павар.
Во втором тайме Марцель Хальстенберг отыграл один мяч, но вскоре Серж Гнабри вновь сделал преимущество «Баварии» солидным. На 77-й минуте Кристофер Нкунку с пенальти сократил отставание в счёте, а в концовке Дани Ольмо забил третий мяч, но отыграться футболистам из Лейпцига не удалось. Более того, на восьмой добавленной минуте Лерой Зане в контратаке поставил точку.
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