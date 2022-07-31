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Баринов принёс извинения болельщикам «Локомотива» после матча с «Зенитом»

Баринов принёс извинения болельщикам «Локомотива» после матча с «Зенитом»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками команды за крупное поражение в матче 3-го тура РПЛ. «Локомотив» накануне, 30 июля, потерпел поражение в матче с «Зенитом» со счётом 0:5.

Баринов в концовке был удалён с поля. Полузащитник получил прямую красную карточку за откровенное нарушение правил в своей штрафной.

«Пропустили гол… В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

«Зенит» с семью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, «Локомотив» занимает 13-е место.

«Локомотив» в нынешнем сезоне набрал пока лишь два очка. В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром». Баринов из-за удаления пропустит эту встречу.

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