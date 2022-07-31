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«Фенербахче» выпустил подробное заявление по факту скандирования фанатами фамилии Путина

«Фенербахче» выпустил подробное заявление по факту скандирования фанатами фамилии Путина
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В «Фенербахче» выступили с подробным заявлением по поводу скандирования фанатами фамилии президента России Владимира Путина во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2).

«В отчёте, описывающем обе стороны событий, связанных с матчем «Динамо», сыгранном 27 июля 2022 года, отражено, что фирменный стиль «Фенербахче» не имеет никакого отношения к этому вопросу. Что касается вопроса, по которому УЕФА начал расследование с определением «ненадлежащее поведение», о котором ещё не было сообщено в Дисциплинарный комитет, наш клуб деликатно отнёсся к вопросу и оперативно подготовил развёрнутое заявление.

В декларации, адресованной Турецкой федерации футбола и отправленной в УЕФА через федерацию, позиция нашего клуба с 24 февраля 2022 года, и то, что он сделал в процессе до сих пор, были подробно раскрыты с конкретными фактами.

В декларации ещё раз подчёркивается, что, как отмечает наш клуб в официальном заявлении, опубликованном на следующий день после матча, вышеупомянутая риторика была решительно отвергнута и никоим образом не совместима с ценностями нашего бренда и его рефлексией на социальные и гуманитарные вопросы до сегодняшнего дня.

Тематический товарищеский матч, сыгранный 19 апреля с донецким «Шахтёром» с целью привлечь внимание к невинным пострадавшим людям и детям, привлечь внимание к проблеме, оказать материальную и моральную поддержку, был показан как ярчайший пример корпоративного отношения нашего клуба.

Наш клуб подчеркнул, что 20-секундное выступление с части трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция, и возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо было бы несправедливо.

Мы ещё раз чётко заявляем, что не допустим, чтобы этот вопрос ассоциировался с нашим клубом и нашим брендом», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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