Зинченко рассказал, на какую позицию его покупал «Арсенал»

Летний новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о том, какая позиция на поле рассматривалась в качестве основной при переходе из «Манчестер Сити», где он играл левого защитника, в стан «канониров».



«Никто никому ничего не обещал. Всё будет зависеть от меня, от того, как я буду показывать себя в тренировках и матчах. Если не буду заслуживать, то не буду играть. Основная позиция, на которую меня пригласил Артета? Левый защитник. Но могут быть матчи, в которых я буду задействован как центральный полузащитник. Сезон будет очень длинным. У нас четыре турнира: два Кубка, Премьер-лига и Лига Европы. Впереди много матчей», – сказал Зинченко своей жене Владе в интервью для YouTube-проекта «Влада Седан».



Напомним, ещё до официального объявления о переходе английские СМИ сообщали, что одним из важных факторов в переговорном процессе было то, что Артета планирует дать Зинченко возможность проявить себя и в середине поля, чего не делал Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити». В первом товарищеском матче за «Арсенал» Александр вышел на позиции левого защитника.