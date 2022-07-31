Зинченко рассказал, на какую позицию его покупал «Арсенал»

Летний новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о том, какая позиция на поле рассматривалась в качестве основной при переходе из «Манчестер Сити», где он играл левого защитника, в стан «канониров».
«Никто никому ничего не обещал. Всё будет зависеть от меня, от того, как я буду показывать себя в тренировках и матчах. Если не буду заслуживать, то не буду играть. Основная позиция, на которую меня пригласил Артета? Левый защитник. Но могут быть матчи, в которых я буду задействован как центральный полузащитник. Сезон будет очень длинным. У нас четыре турнира: два Кубка, Премьер-лига и Лига Европы. Впереди много матчей», – сказал Зинченко своей жене Владе в интервью для YouTube-проекта «Влада Седан».
Напомним, ещё до официального объявления о переходе английские СМИ сообщали, что одним из важных факторов в переговорном процессе было то, что Артета планирует дать Зинченко возможность проявить себя и в середине поля, чего не делал Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити». В первом товарищеском матче за «Арсенал» Александр вышел на позиции левого защитника.
- 31 июля 2022
-
02:46
-
02:43
-
02:29
-
02:26
-
01:53
-
01:52
-
01:37
-
01:26
-
01:21
-
01:12
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:11
-
23:05
-
23:05
-
23:04
-
22:43
-
22:39
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:49