Тен Хаг — о поражении «МЮ» в матче с «Атлетико»: сказал команде, что это неприемлемо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Атлетико» (0:1).
Вы должны извлекать выгоду, если создаёте моменты. Они создали меньше моментов и забили один, так что с этого момента я не удовлетворён. Я сказал команде, что это неприемлемо, потому что вы должны лучше действовать в штрафной. Кроме того, из-за стандартных положений у нас был большой шанс у Гарри Магуайра, так что у нас был шанс, чтобы выиграть матч, и это всегда наша цель. Это была тяжёлая работа, но мы внесли очень хороший вклад, и команда выступила очень хорошо. Конечно, мы кое-чему научились, но, в конце концов, дело в результате, а оценка была плохой», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Райо Вальекано». Игра пройдёт 31 июля.
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