Главный тренер «Факела» рассказал, за счёт чего в команде закрепился Мотя из 2DROTS

Наставник воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал прогресс летнего новичка команды Матвея Ивахнова, который ранее был участником видеороликов 2DROTS на YouTube, играл за «Амкал» и «Красаву».



«Матвей влился в наш коллектив на сборах и остался в команде именно из-за одного качества, о котором вы сказали, – он не боится играть в футбол. У него есть школа. Это можно и нужно развивать. Для парня, которому исполнилось 19 лет, у него хорошие перспективы в футболе. И команда приняла его! Приняла то, что он не боится, не стесняется, он работает на команду, для неё. И это несмотря на то, что у нас коллектив с опытными ребятами, которые уже не один год вместе. Матвей делает всё для команды, и самое главное здесь как раз то, что он не боится это делать», – сказал Олег Василенко на пресс-конференции после матча с московским «Динамо», который завершился вничью 3:3.



Отметим, что Матвей Ивахнов ранее играл в любительских командах 2DROTS и «Амкал», позже – в составе ФК «Красава». Ранее он был в академии московского «Динамо», став лучшим бомбардиром ЮФЛ-2020/21 (19 мячей). В матче с «Динамо» 30 июля он вышел на замену на 81-й минуте.