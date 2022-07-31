В «Локомотиве» отреагировали на слова Изидора о возможном уходе из клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слова нападающего Вильсона Изидора о том, что сезон-2022/2023 может стать для него последним в московской команде.
«Такой разговор с Вильсоном состоялся еще зимой, когда он приходил в клуб. Мы не хотим передерживать игроков. Часть нашей философии, давать игровое время молодым игрокам и при наличие выгодного предложения для клуба давать им шанс сделать следующий шаг в их карьере», — приводит слова Цорна Sport24.
Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе столичного клуба он провёл 15 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.
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