В «Локомотиве» отреагировали на слова Изидора о возможном уходе из клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слова нападающего Вильсона Изидора о том, что сезон-2022/2023 может стать для него последним в московской команде.

«Такой разговор с Вильсоном состоялся еще зимой, когда он приходил в клуб. Мы не хотим передерживать игроков. Часть нашей философии, давать игровое время молодым игрокам и при наличие выгодного предложения для клуба давать им шанс сделать следующий шаг в их карьере», — приводит слова Цорна Sport24.

Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе столичного клуба он провёл 15 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.