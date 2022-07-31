Нобоа: говорили, что я толстый, старый и медленный. Смотрите!

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свою форму после матча с «Ахматом», в котором он оформил дубль и принёс команде победу со счётом 2:1. 37-летний эквадорец оказался в составе южан впервые за три тура, выйдя в старте, и был признан лучшим игроком встречи.



«Говорили, что я не готов, что я толстый, старый, медленный… Смотрите! (показывает приз лучшему игроку матча.). Готов ли я на все 90 минут? Нет. Не знаю почему, но я не играл два матча. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Нобоа после игры с «Ахматом» «Матч ТВ».

Фото: официальный телеграм-канал ФК «Сочи»

Нобоа забил первый гол в матче, реализовав пенальти на 20-й минуте, а в начале второго тайма он забил ударом из-за пределов штрафной, увеличив преимущество «Сочи». Единственным для «Ахмата» голом на 60-й минуте отметился Александр Трошечкин.