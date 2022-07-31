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Каттани рассказал, мог ли Юран возглавить «Спартак» после Ваноли

Каттани рассказал, мог ли Юран возглавить «Спартак» после Ваноли
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал слухи о том, что нынешний главный тренер «Химок» Сергей Юран рассматривался в качестве одного из кандидатов на роль наставника красно-белых после ухода итальянца Паоло Ваноли.

«Это не так. Мы знакомы с Юраном, у нас хорошие отношения, но на пост главного тренера «Спартака» после ухода Паоло Ваноли Сергей не рассматривался», – приводит слова Каттани «Матч ТВ».

Напомним, 13 июля стало известно об уходе итальянского специалиста Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых. Клуб в официальном заявлении подчеркнул, что Каттани выразил готовность консультировать «Спартак» удалённо, а также поблагодарил его и отдельно отметил его вклад в завоевание Кубка России.

Сергей Юран возглавляет «Химки» с 23 февраля 2022 года. В этот день он вернулся на пост главного тренера, который ранее уже занимал в 2020-м. Также Юран работал в ярославском «Шиннике», калининградской «Балтике» и «СКА-Хабаровск».

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