Точилин высказался об эмоциях в матче «Сочи» с «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий по итогам матча третьего тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».



«Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками. Жоазиньо и Мелкадзе? Выбор стартового состава исходит от концепции игры соперника, а также того, кто как себя проявляет на тренировке. Почему мы провели только одну замену? Ход игры складывался так, что делать замены ради замен смысла не было. Исходили из того, что видели на поле. Считали, что достаточно одной замены для общего успеха», – цитирует Точилина официальный сайт «Сочи».



Матч «Сочи» – «Ахмат» состоялся 30 июля на стадионе «Фишт» и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Два мяча забил 37-летний Кристиан Нобоа. Единственный гол в составе грозненской команды оформил Александр Трошечкин.