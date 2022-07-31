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Капитан «Локомотива» Баринов назвал переломный момент в матче с «Зенитом» в РПЛ

Капитан «Локомотива» Баринов назвал переломный момент в матче с «Зенитом» в РПЛ
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал переломный момент в матче третьего тура чемпионата России с «Зенитом» (0:5).

«Переломный момент — гол, когда не выпускают пять минут наших игроков, которые пять минут стоят на бровке. С чем связано, не знаю, Сергей Карасев сказал, что мы не подготовлены. Не знаю! Я у него лично спрашивал. Посмотрим, будем разбираться. Так играть против «Зенита» в меньшинстве — это ужасно!», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, третий гол «Локомотив» пропустил в меньшинстве, поскольку арбитр не дал право сделать замену травмированного защитника Максима Ненахова.

Сам Баринов был удалён в конце матча за фол последней надежды. «Зенит» с семью очками возглавил турнирную таблицу РПЛ, «Локомотив» занимает 12-е место.

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