Тедеско: были ближе к тому, чтобы сделать счёт 4:4, чем пропустить и проиграть 3:5

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско подвёл итоги матча за Суперкубок Германии с мюнхенской «Баварией», в котором его команда потерпела поражение.



«Поздравляю «Баварию» и Юлиана Нагельсмана с победой в Суперкубке. Первый тайм был совершенно не таким, на который мы рассчитывали. Пропустили, фактически подарив сопернику первый гол. Против «Баварии» ошибки случаются слишком часто. Мы поменяли систему игры во втором тайме. Были ближе к тому, чтобы сравнять счёт и сделать 4:4, чем пропустить и проиграть 3:5… Пересмотрим матч и проведём анализ. Как главный тренер, я должен довольно много поразмыслить и определить, какая тактика и какие футболисты сделают нашу игру наиболее эффективной. Нам нужно как можно быстрее выводить всех ребят на оптимальный уровень. Сегодня все уже могли заметить разницу с тем, что было в начале предсезонки», – приводит слова Тедеско официальный сайт «РБ Лейпциг».



Напомним, 30 июля «Бавария» и «Лейпциг» встретились в матче за Суперкубок Германии. К перерыву мюнхенцы вели со счётом 3:0. Во втором тайме Хальстенберг отквитал один гол, на что ответил Гнабри – 4:1. После этого Нкунку и Ольмо свели отставание «РБ Лейпциг» до минимума, но сравнять счёт не удалось. Вместо этого Лерой Зане поставил точку и дооформил победу «Баварии» (5:3).

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